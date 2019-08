Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien an Festungsmauer/5000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Mittels Sprühfarbe beschmierten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (09.08.) und Mittwoch (14.08.) die Festungsmauer im Hauptmann-Scheuermann-Weg. Die Täter brachten verschiedene Schriftzüge an der Mauer und zudem auch an Parkbänken im dortigen Bereich an.

Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 5000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

