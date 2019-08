Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz (wir haben berichtet) konnten Polizeikräfte den 32 Jahre alten Tatverdächtigen am Mittwochabend (14.08.) in einem Anwesen in Büttelborn festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, einen 30-Jährigen im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt zu haben. Der Festgenommene blieb über Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4348879

