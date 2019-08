Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Zeugen nach versuchtem Diebstahl von Porsche gesucht

Bickenbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.-14.8.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Waldkolonie getrieben und offenbar versucht einen Porsche zu entwenden. Um in das Innere zu gelangen, hatten sich die Täter an dem Schloss des geparkten Fahrzeuges zu schaffen gemacht und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Aus noch nicht bekannten ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben jedoch ab und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

