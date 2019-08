Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Heppenheim (ots)

In der Zeit von Dienstag (13.08) bis Mittwoch (14.08.) wurde in Heppenheim, vor dem Anwesen Lessingstraße 6, ein dort geparktes grünes Wohnmobil, an der hinteren linken Rückleuchte beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell