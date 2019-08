Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kleine Familie nach Hausbrand in Notunterkunft

Mehrere 10.000 Euro Schaden

Dieburg (ots)

Nach einem Wohnhausbrand am Mittwoch (14.08) in der Gundermannsgasse musste eine kleine Familie von der Stadt Dieburg in einer Notunterkunft untergebracht werden. Kurz vor 13 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache das erste Obergeschoss in Flammen. Etwa 20 Minuten später gelang es den Feuerwehren aus Dieburg und Groß-Zimmern das Feuer zu löschen. Die drei Bewohner, im Alter von 35, 31 und 6 Jahren, konnten durch die Einsatzkräfte vor dem Haus angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Brand niemand Verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro Schaden. Was schlussendlich zu dem Brand geführt haben könnte, prüfen nun die Brandermittler der Kriminalpolizei.

