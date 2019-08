Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Mehrere Autos beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Zahlreiche Autos sind am Dienstag (13.8.) von noch unbekannten Tätern zerkratzt worden. Die Besitzerin eines grauen VW-Caddy hatte am Nachmittag die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug bemerkt und eine Anzeige bei der Polizei in Ober-Ramstadt erstattet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten von den Beamten weitere sechs zerkratzte Fahrzeuge festgestellt werden. Derzeit wird geprüft, ob die betroffenen Autos dort im Rahmen einer schulischen Veranstaltung, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße und am Schwimmbad, parkten. Die Polizisten können derzeit auch nicht ausschließen, dass weitere Autos beschädigt wurden, dies von den Besitzern jedoch bislang unbemerkt blieb. Der bereits angezeigte Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Angaben zu den Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG), unter der Rufnummer 06154/6330-0, zu melden. Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

