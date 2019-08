Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Unfallflucht auf dem Parkplatz des BSO

Michelstadt (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Dienstag, den 13.08.2019, stieß zwischen 7.45 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz des beruflichen Schulzentrums des Odenwaldkreises in der Erbacher Straße, ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten roten Peugeot. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der beschädigte Peugeot befand sich zu dem Unfallzeitpunkt auf einem Stellplatz unmittelbar vor der linken Gebäudeseite des Hallenbades.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden (06062/953-0)

