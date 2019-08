Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch im Stadtteil Mörfelden gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in der Thälmannstraße in der Nacht zum Dienstag (13.08.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgebrochene Terrassentür in das Anwesen im Stadtteil Mörfelden ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Kriminellen Brillen, Uhren sowie Geld. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder fremde Autos in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell