Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoreifen zerstochen

Darmstadt (ots)

Die Beamten des 2. Polizeireviers in Darmstadt suchen nach einer Sachbeschädigung an einem silbernen Auto Zeugen des Vorfalls. Innerhalb einer Stunde soll ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen eines in der Lauteschlägerstraße geparkten Audis zerstochen haben. Der Schaden wurde gegen 0.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen (13.08) von dem 23-jährigen Geschädigten festgestellt. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-3710 entgegen.

