Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fernseher aus Kellerabteil erbeutet

Darmstadt (ots)

Einen Fernseher, eine Kiste mit Dokumenten sowie einen Koffer erbeuteten Diebe aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethenstraße. Auf bislang unbekannte Weise sollen die Täter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (11.08) und dem späten Montagnachmittag (12.08) in den Keller gelangt sein, wo sie nach derzeitigem Ermittlungsstand die Tür zum Kellerabteil aufdrückten. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 100 Euro flüchteten die Diebe unerkannt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell