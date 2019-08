Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Parkhaus

Darmstadt (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Mittwoch, den 07.08.2019, kam es im Zeitraum zwischen 8.50 Uhr und 18.25 Uhr im Parkhaus in der Grafenstraße zu einem Unfall zwischen einem geparkten grauen Auto und einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Das graue Fahrzeug befand sich im Unfallzeitraum auf einem Stellplatz im 2. Obergeschoss des Parkhauses. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim 1.Polizeirevier Darmstadt zu melden (06151/969-3610).

Berichterstatter: Polizeikommissar Ziegenfuß, 1.Polizeirevier Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell