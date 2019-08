Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag (12.08.) zwischen 12.45 und 14.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dunkelgrauen Opel Astra Kombi, der in der Ludwigstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Die Beschädigung am geschädigten Fahrzeug befindet sich an der rechten Seite im hinteren Bereich. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

