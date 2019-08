Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 16-jährigen Dieb festgenommen

Darmstadt (ots)

Die Polizei nahm am Montagnachmittag (12.08) einen 16-Jährigen fest, nachdem dieser Kleidung im Wert von über 250 Euro gestohlen haben soll. In einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz erwischte ein Ladendetektiv den Jugendlichen, als er mit den unbezahlten Kleidungsstücken das Geschäft verlassen wollte. Dabei soll der 16-Jährige den Detektiv wegstoßen und anschließend mit seiner Beute die Flucht ergriffen haben. Anhand von Zeugenangaben konnte die alarmierte Streife den Flüchtigen nur wenige Minuten nach der Tat in der Hügelstraße festnehmen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige mit zum Revier. In diesem Zusammenhang wird sich der 16-Jährige zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

