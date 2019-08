Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/ Gundernhausen: Mann greift 18-Jährigen an die Brust

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Roßdorf (ots)

Weil ein etwa 30 Jahre alter Mann an der Bushaltestelle "Hauptstraße" einer 18-Jährigen an der Brust gefasst haben soll, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise hierzu geben können.

Die junge Frau war in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin, als sie am frühen Samstag (10.8.) mit der S-Bahn, Linie 4, von Frankfurt nach Darmstadt fuhr. Sowohl in der Bahn, als auch später im Linienbus 672 nach Gundernhausen, sei der Mann in der Nähe der jungen Frauen geblieben und habe das Gespräch gesucht. In Gundernhausen sei es dann um kurz nach 5 Uhr zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Der Gesuchte soll danach in Richtung Roßdorf weg gerannt sein.

Der Mann ist nach Angaben der jungen Frau etwa 1,75 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug Jeanshosen und ein blaues T-Shirt von Tommy Hilfiger.

Wer an dem Samstagmorgen Beobachtungen an der Haltestelle gemacht hat oder weiß, wer der gesuchte Mann ist, wird gebeten, sich unter der 06154 / 63300 bei den Ermittlern in Ober-Ramstadt zu melden.

