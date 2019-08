Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 23-Jähriger beschädigt Autos

Groß-Gerau (ots)

In der Waldburgastraße, Ecke Frankfurter Straße, soll am frühen Samstagmorgen (10.08) ein 23-jähriger Mann die Außenspiegel von mehreren Autos beschädigt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 5 Uhr gegen die Außenspiegel geschlagen haben. Allem Anschein nach verletzte er sich dabei leicht. Die alarmierte Streife konnte den Mann noch an Ort und Stelle antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille bei dem 23-Jährigen fest. Die Hintergründe zu dieser Tat, sind derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150 Euro. Wegen der Sachbeschädigungen wird sich der 23- Jährigen zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau zu melden (06152/175-0).

