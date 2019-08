Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/Airlenbach: Bunsenbrenner im Einsatz gegen Wespen

Kamin muss von Feuerwehr gelöscht werden

Oberzent (ots)

Mithilfe eines Bunsenbrenners wollte am Montagmittag (12.8.) ein Mann aus Airlenbach einem Wespennest den Gar ausmachen. Die Tiere hatten sich in dem stillgelegten Kamin auf dem Grundstück des Bauernhofes "Im Eck" eingenistet. Das Vorhaben ging jedoch nach hinten los. Brennbare Partikelreste fingen gegen 12.30 Uhr im Kamin an zu kokeln. Die Wehren aus Airlenbach und Beerfelden rückten mit starken Kräften an, um die Kaminverkleidung zu löschen.

An dem Kamin entstand geringer Schaden. Der Feuerwehreinsatz wird dem Hofbesitzer möglicherweise in Rechnung gestellt. Ebenso wird geprüft, ob er das Nest selbstständig beseitigen durfte. Für ein solches Vorhaben empfiehlt sich grundsätzlich professionelle Hilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell