Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Frontscheibe bei Auto beschädigt

Walldorf (ots)

Einen Schaden von rund 1400 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an der Frontscheibe eines grauen Porsches. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen Freitagabend (09.08) und Samstagmittag (10.08) in dem Savoyen-Ring abgestellt, als die Täter die Scheibe beschädigten. Hinweise zu dieser Tat nehmen die Beamten der Polizeistation Mörfelden entgegen (06105/4006-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell