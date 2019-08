Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Drei Einbruchsversuche in Reihenhäuser

Terrassentüren halten stand

Mörfelden (ots)

Drei Reihenhäuser in der Paul-Klee-Straße und im Zillering gerieten in der Nacht zum Sonntag (10.-11.08) in das Visier von Kriminellen. Bei den drei Häusern versuchten die Einbrecher über die Terrassentüren in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen stand, sodass die Täter von der weiteren Tatbegehung absahen und flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1400 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Einbruchskommissariats (K21-22) in Groß-Gerau zu melden (06142/696-0).

