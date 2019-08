Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Über Fenster in Wohnung gelangt

Terrassentür hält Hebelversuch stand

Nauheim (ots)

Eine Wohnung und ein Haus gerieten in das Visier von Einbrechern.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in eine Wohnung in der Reiherstraße. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (10.08) und Sonntagnachmittag (11.08) erbeuteten sie aus den Räumlichkeiten Armbanduhren im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr versuchten am Montagmorgen (12.08) Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus in der Borner Straße zu gelangen. Die Tür hielt dem Hebelversuch der Täter stand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten sie bei der Tatausführung gestört worden sein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Das Kommissariat 21-22 in Groß-Gerau hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können (06142/696-0).

