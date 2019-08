Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Pfungstadt: 195 Fahrer von Schwerlastverkehr kontrolliert

Fahrtauglichkeitskontrollen der Polizei

Weiterstadt-Pfungstadt (ots)

Am Sonntagabend (11.08) wurden durch die Autobahnpolizei Südhessen und die Bereitschaftspolizei erneut Fahrtauglichkeitskontrollen mit dem Fokus "Alkohol am Steuer" im Schwerlastverkehr durchgeführt. Auf den Rastanlagen Gräfenhausen-Ost und -West sowie Pfungstadt-West wurden insgesamt 195 Kraftfahrer während ihrer Lenkpause überprüft. Bei zwölf Wagenlenkern wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde in sieben Fällen durch eine Parkkralle und in fünf Fällen durch die vorübergehende Sicherstellung von Personaldokumenten unterbunden. Trauriger Spitzenreiter der Kontrolle war ein 33-jähriger Osteuropäer, welcher einen Atemalkoholwert von über 2,40 Promille hatte. Er hat nun weitere Maßnahmen durch die zuständige Führerscheinstelle zu befürchten, ebenso die acht weiteren LKW-Fahrer, die Werte oberhalb von einem Promille ablegten. Erst nach erneuten Alkoholtests mit 0,0 Promille kann ihnen die verzögerte Abfahrt am Folgetag gestattet werden.

Wie wichtig die immer wiederkehrenden Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind, zeigte der Unfall am Montagmorgen (12.08, wir haben berichtet) auf der Autobahn 5, als ein Sattelzug, beladen mit Tiefkühlkost, verunfallte. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4346045

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Biel, Polizeiautobahnstation Südhessen

