Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Illegale Feier auf Schulhof?

Neckarsteinach (ots)

Nachdem am Montagmorgen (12.8.) in der Auffahrt einer Schule im Hopfengartenweg Mobiliar festgestellt wurde, ist in der Folge der Aufbruch des Fahrradkellers entdeckt worden. Ob der herausgeräumte Sessel und Stuhl zum Feiern benutzt wurde oder die Sitzmöbel ohne größeren Sinn dort hingeschafft wurden, wird von der Polizei ermittelt. Ebenso nach den Verursachern, die sich am letzten Ferienwochenende (10. - 12.8.) dort aufhielten und leere Lebensmittelpackungen zurückließen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hirschhorn. Telefon: 06272 / 93050.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell