Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Kameraset aus Schlösschen im Prinz-Emil-Garten gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine komplette Kameraausrüstung, bestehend aus Kamera, Blitzgerät, Speicherkarte, vier Objektiven und einem Akku haben unbekannte Diebe am Samstagabend (10.8.) mitgehen lassen. In der Zeit zwischen 17.45 Uh rund 18.30 Uhr betraten die Täter das Gebäude und schnappten sich das auf einem Tisch abgestellte Set im Wert von rund 3300 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Wertgegenstände, beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9693610, nehmen die Beamten von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, alles Sachdienliche entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell