Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mehr als nur Ruhestörung

Anzeigen wegen Diebstahls und Drogenbesitzes

Lampertheim (ots)

Eine Ruhestörung, die am Sonntagmittag (11.8.) der Polizei gemeldet wurde, entpuppte sich als weitaus mehr: Die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim stellten in der Domgasse, im Bereich eines Parkhauses, ein gestohlenes Mountainbike sowie geringe Mengen an Drogen sicher.

Gegen den 20-Jährigen, der mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Wegen des Drogenbesitzes wird sich sein 24 Jahre alter Begleiter demnächst in einem Strafverfahren verantworten müssen.

