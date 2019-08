Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Trike kollidiert mit Baum

Rettungshubschrauber transportiert 56-Jährige ins Krankenhaus

Brensbach (ots)

Am Sonntag (11.08.) befuhr eine 56 Jahre alte Frau aus Griesheim bei Darmstadt mit ihrem Trike die Karl-Schäfer-Straße in Richtung Bundesstraße 38 nach Reichelsheim. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam die Fahrzeugführerin gegen 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die 56-Jährige schwer verletzt und kam aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Der leicht verletzte 45-jährige Beifahrer kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus. Die B 38 war aufgrund dessen kurze Zeit voll gesperrt. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die freiwillige Feuerwehr Brensbach, ein Einsatzfahrzeug der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und mehr zum Unfallhergang sagen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.

Berichterstatter: Lange-Hermstädt, Polizeikommissarin, PSt. Höchst i. Odw.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell