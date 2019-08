Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemarkung Stockstadt/Rhein - Suche nach vermisster Rentnerin aus Biebesheim dauert immer noch an - Polizeihubschrauber ist erneut im Einsatz

Gemarkung Stockstadt/Rhein (ots)

Die Suchmaßnahmen nach der aus einem Seniorenheim in Biebesheim abgängigen, 85-jährigen Rentnerin wurden auch am heutigen Tage fortgesetzt (wir hatten mit Auftragsnummer 3756662 und 3756671 berichtet). Dabei kamen, wie bereits in der Nacht zuvor, Personenspür- und Flächensuchhunde einer Rettungshundestaffel aus Kelsterbach zum Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber war wieder in die Suche eingebunden. Nachdem Personenspürhunde am Sonntagabend eine Fährte der Vermissten aufnehmen und bis nach Stockstadt und an anderer Stelle wieder teilweise zurück verfolgen konnten, sucht der Polizeihubschrauber seit 23:20 Uhr den Bereich südlich von Stockstadt mit Wärmebildkamera ab. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

