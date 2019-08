Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim - Sachschaden bei Kellerbrand in Einfamilienhaus

Lampertheim (ots)

Am Sonntagabend (11.08.) kam es in Lampertheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Um 20:20 Uhr bemerkte eine Nachbarin Rauch aus den betroffenen Haus im Wohngebiet nahe der Oberlache aufsteigen und verständigte die Zentrale Leitstelle Bergstraße. Die sofort alarmierte Feuerwehr Lampertheim konnte den Brandherd im Keller des Anwesens lokalisieren und löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Mobiliar im Keller wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen, sowie der Keller- und Flurbereich durch Ruß verunreinigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

