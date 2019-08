Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Zwischen Freitag, 09.08.2019, 15:15 Uhr und Samstag, 10.08.2019, 10:00 Uhr ereignete sich in der Vala-Lamberger-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten, grauen Opel Insignia. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 - 7060 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

