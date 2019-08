Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemarkung Bensheim - Badeunfall am Niederwaldsee

Gemarkung Bensheim (ots)

Bei einem Badeunfall am Bensheimer Niederwaldsee ist am frühen Sonntagnachmittag (11.08.) ein Mann ertrunken. Der 26-jährige, aus Afghanistan stammende und im hessischen Biedenkopf wohnhafte Mann, war zusammen mit zwei Freunden gegen 13:20 Uhr im See schwimmen gegangen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er unter Wasser und verschwand. Sowohl Freunde, als auch herbeigerufene Rettungskräfte der Feuerwehr und DLRG suchten nach dem Mann. Er konnte nach knapp einer Stunde gefunden und geborgen werden. Zunächst war die sofort eingeleiteten Reanimationsversuche erfolgreich und der 26-jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er allerdings gegen 15:30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Todesursache aufgenommen. Freunde und am See eintreffende Angehörige wurden durch einen Migrationsbeauftragten der Polizei und das Kriseninterventionsteam des Landkreises Bergstraße betreut. Eingesetzt waren die Feuerwehren Bensheim Mitte und Auerbach, die DLRG Ortsgruppen Lampertheim und Heppenheim, mehrere Rettungswagen, der DRK Ortsverein Zwingenberg und mehrere Streifen der Polizeistationen Bensheim, Heppenheim und Lampertheim. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

