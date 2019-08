Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim am Rhein - Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Rentnerin - Ergänzungsmeldung zur Meldung Nr. 3756662

Biebesheim am Rhein (ots)

Die Suche nach der vermissten, 85-jährigen Rentnerin rund um das Seniorenwohnheim und im Ortsbereich Biebesheim dauert an. Der Polizeihubschrauber hat mittlerweile die Freiflächen südlich und westlich von Biebesheim abgesucht, ohne die Dame dabei gefunden zu haben. Die Polizei in Gernsheim bittet weiterhin um Hinweise. Bei der in der Ausgangsmeldung genannten Telefonnummer der Polizeistation Gernsheim hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Rufnummer lautet richtig: 06258 / 9343-0. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

PvD

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell