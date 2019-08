Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim am Rhein - Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Rentnerin

Biebesheim am Rhein (ots)

Seit dem Samstagabend (10.08.) wird in Biebesheim eine 85-jährige Rentnerin vermisst. Die in einem Seniorenheim im Süden von Biebesheim wohnhafte Dame war zuletzt um 20:00 Uhr dort gesehen worden. Sie ist auf Medikamente angewiesen und teilweise desorientiert. Die Polizei führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden ist/war. Die Seniorin wird wie folgt beschrieben: Ca. 165 bis 170 cm groß, schlank, hat graue kurze Haare und ist mit einer beigefarbenen Sommerhose und einem altrosafarbenen T-Shirt bekleidet. Die Polizei in Gernsheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05258 / 9343-0. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

PvD

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell