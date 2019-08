Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Tödlicher Unfall auf Firmengelände

Lorsch (ots)

Am Samstagvormittag (10.08.) kam es auf einem Firmengelände in der Ludwig- Erhard- Straße in Lorsch zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen lief ein 39- jähriger Arbeiter auf dem Firmengelände, als dieser um 10.15 Uhr von einem dort rangierenden LKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Der 24-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde an der Unfallstelle medizinisch betreut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Weiterhin wurde das Amt für Arbeitsschutz verständigt, welches noch am Vormittag einen Mitarbeiter an die Unfallstelle entsandte.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

