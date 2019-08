Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Kreisverkehr Gewerbestraße Alleinunfall unter Alkoholeinfluss mit Fahrrad

Dieburg (ots)

Am Freitag (09.08.) befuhr ein 57-Jähriger aus Dieburg gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in Höhe der Gewerbestraße. Hierbei kam er bei regennasser Fahrbahn zu Fall. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Aufgrund der beim dem Sturz zugezogenen Verletzungen musste der Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Hier erfolgte auch eine Blutentnahme um den genauen Alkoholwert zum Zeitpunkt des Unfalls zu ermitteln. Im Besitz eines gültigen Führerscheines war der Radfahrer ohnehin nicht mehr. Berichterstattung: POK Castner

