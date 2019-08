Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen, Kreisverkehr VDO-Straße/ Frankfurter Straße Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Babenhausen (ots)

Am Montag, 29.07.2019, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer in dem Kreisverkehr zwischen Frankfurter Straße und VDO-Straße in Babenhausen. Das Auto fuhr dem vorausfahrenden Radfahrer von hinten auf. Der Radfahrer stürzte, der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. In dem Zusammenhang wird der Zeuge gesucht, der sich nach dem Unfall nach dem Befinden des gestürzten Radfahrers erkundigte. Zu dem Zeugen können folgende Angaben gemacht werden:

- Der Mann fuhr einen schwarzen SUV

- Er hatte kurzes, blondes Haar und war ca. 40 Jahre alt.

Der Zeuge wird gebeten, sich zwecks Aufklärung des Unfallhergangs bei hiesiger Dienststelle zu melden Sachbearbeiterin: Gunkel, PHKin

