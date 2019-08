Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gustavsburg: Zeugen nach Unfallflucht vor Bürgerbüro gesucht

Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag (08.08.) zwischen 10:00 und 12:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Smart, der in der Rudolf-Diesel-Straße gegenüber dem Bürgerbüro am Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Smart wurde hierbei an der vorderen Stoßstange links beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Möglicherweise kommt ein weißer Kleinwagen als Unfallverursacher in Betracht.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/96660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

Ploch, POK



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell