Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Brand von Strohballen

Feuerwehren des Kreises Bergstraße im Einsatz +++Erstmeldung+++

Lampertheim-Rosengarten (ots)

Am Donnerstag (08.08.) wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Südhessen gegen 23.00 Uhr der Brand mehrerer Reihen Strohballen an der B 47, zwischen Lampertheim-Rosengarten und Bürstadt, gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehren des Landkreises Bergstraße zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die B 47 ist an der Einsatzstelle komplett gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

