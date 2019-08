Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach mehreren versuchten Autoaufbrüchen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Donnerstag (08.08.) auf mehrere geparkte Auts in der Heimstättensiedlung abgesehen. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am nächsten drang er nach derzeitigen Erkenntnissen in mindestens zwei Autos in der Straße "Am Kaiserschlag" ein und entwendete fünf Flaschen Bier. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Tatverdächtige etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Seine Haare waren schwarz, an den Seiten kürzer geschnitten und oben länger. Bekleidet war er mit hellen Sneakern, einer kurzen Hose sowie einem hellfarbigen Hoodie. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist oder die sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell