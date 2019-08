Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel-Grube Messel: Geldmünzen aus Bürocontainer gestohlen

Messel (ots)

Aus einem Bürocontainer des Schrottplatzes in der Zeilharder Straße entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Mittwochabend (07.08) und Donnerstagmorgen (08.08) Münzgeld in Höhe von rund 150 Euro. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter die Tür zum Container auf. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell