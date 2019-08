Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Elektroauto beschädigt

Polizei ermittelt

Pfungstadt (ots)

Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Pfungstadt haben die Ermittlungen aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter ein graues Elektroauto der Marke BMW beschädigt haben. An dem in der Kirchstraße, in Höhe der Stadtverwaltung, geparkten Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (07.08) und Donnerstagmorgen (08.08) der Türgriff der Fahrerseite herausgerissen. Auch an dem Griff der Beifahrertür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Hintergründe zu dieser Tat, bleiben derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell