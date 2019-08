Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diesel aus Sattelzugmaschine abgezapft

Bensheim (ots)

Aus einer Sattelzugmaschine haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (6.-7.8.) Dieselkraftstoff gestohlen. Zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 3 Uhr am Folgetag brachen die Kriminellen den Tankdeckel des Fahrzeuges auf, das in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war. Anschließend zapften sie rund 750 Liter Diesel ab. Sachdienliche Hinweisen werden gebeten an die Polizei in Bensheim erbeten (Rufnummer 06251/84680) .

