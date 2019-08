Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschädigen Autos

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben am frühen Donnerstagmorgen (8.8.) in der Mauerstraße gewütet und die Plastikfüße von Baustellenschildern auf mindestens zwei Autodächer geworfen. Dabei verursachten sie einen Schaden, der derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird. Anwohner in der Straße hatten gegen 1 Uhr den Lärm gehört und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streifenbeamten fehlte von den Tätern jede Spur. Die Polizei in Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

