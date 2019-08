Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Radiogerät und Aggregate aus Gartenhütten gestohlen

Raunheim (ots)

Drei Gartenhütten einer Gartenkolonie im Schnelser Weg gerieten in der Nacht zum Dienstag (5.-6.8.) in den Fokus Krimineller. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen brachen die Unbekannten in zwei Hütten ein und entwendeten zwei Aggregate sowie ein Radiogerät. Von dem Vorhaben, über ein Fenster in ein drittes Gartenhaus zu gelangen, ließen die Täter aus noch nicht bekannten Gründen ab. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr, eingegrenzt. Der Wert der Beute, mit der die Täter im Anschluss das Weite suchten, wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06142/6960, nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell