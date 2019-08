Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzes Elektrobike aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf ein hochwertiges Elektrobike vom Hersteller Riese und Müller, Modell Charger Mixte Touring, hatten es noch unbekannte Diebe zwischen Montagnachmittag (5.8.), 16 Uhr und Dienstag (6.8.) abgesehen. Der Besitzer des Fahrrades hatte sein Fahrrad abgeschlossen und in einer Tiefgarage in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Noackstraße, abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, fehlte von dem Rad jede Spur. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690, entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell