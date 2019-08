Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Polizei nimmt 28-Jährigen nach Auseinandersetzung vorläufig fest

Reinheim (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Mann am Montagabend (05.08) zwei Männer, im Alter von 20 und 43 Jahren, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bergstraße attackierte haben soll, wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 22.40 Uhr soll er von den beiden Männer Geld und Zigaretten gefordert haben. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, habe er seine beiden Opfer attackiert und erbeutete dabei Zigaretten. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige und konnte nur wenige Minuten später von einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Daraufhin stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Für den 28-Jährigen endete die Nacht auf der Polizeistation, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die weiteren Hintergründe zu dieser Tat, bleiben derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Tatverdächtige in Begleitung eines weiteren Mannes. Ob der Begleiter an dieser Tat beteiligt war, prüft jetzt die Kriminalpolizei.

