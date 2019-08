Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Mümling-Grumbach: Roter Kastenwagen streift entgegenkommenden VW Sharan und flüchtet

Höchst (ots)

Ein roter Kastenwagen beschädigte am Montagabend (5.8.) auf der Kreisstraße 85 in Richtung Mümling-Grumbach einen entgegenkommenden VW Sharan und fuhr weiter. Am Sharan wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 7500 Euro.

Nach Zeugenaussagen soll der Unfallverursacher gegen 21.50 Uhr mit eingeschaltetem Fernlicht gefahren sein. Nach dem Unfall blieben rotlackierte Fahrzeugteile zurück. Bei dem gesuchten Wagen handelt es sich nach jetzigen Ermittlungen um einen roten Kastenwagen aus der Baureihe ab dem Jahr 1996. Die Fahrerseite dürfte frische Unfallspuren haben.

Der verantwortliche Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf ihn oder zu dem gesuchten Kastenwagen geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.

