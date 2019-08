Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Ginsheim

Ginsheim (ots)

Am Sonntag zwischen 12.50 und 19.00 Uhr wurde in Ginsheim ein auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Straße "Vorm Arnhaupt" abgestellter Pkw beschädigt. Der Spurenlage nach verursachte den Schaden ein ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug den VW Passat und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Fahrer beging somit Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim schätzt den Schaden auf ca. 2.000 EUR und bittet um Mitteilung von Zeugen, die zu dem Unfallhergang Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

