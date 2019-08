Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen- Hergershausen: Diebe im Gartenhaus

Babenhausen (ots)

Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Montag (4.-5.8.) ihr Unwesen in der Straße "Zur Rossmühle" getrieben und ein grün-weißes Kinderfahrrad der Marke "Highper Gazelle" aus einem Gartenhaus entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades haben, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg, unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell