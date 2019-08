Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Mobilkran wegen Überladung aus dem Verkehr gezogen

Michelstadt (ots)

Beamten des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Montag (5.8.) einen augenscheinlich überladenen Mobilkran, auf der Bundestraße 45 in Michelstadt, aus dem Verkehr gezogen. Aufgrund der Fahrzeuglänge und dem Gesamtgewicht war den Beamten die genehmigungs-und erlaubnispflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschine ins Auge gefallen. Bei der anschließenden Kontrolle des Gefährts, gegen 13.30 Uhr, in der Hulsterstraße bestätigte sich der Verdacht. Neben der Feststellung von Unstimmigkeiten in den mitgeführten Erlaubnispapieren, musste der 64-jährige Fahrer, die Ordnungshüter, für die Feststellung des tatsächlichen Gewichts, zu einer nahe gelegenen Fahrzeugwaage begleiten. Dort ergab die Verwiegung eine Überladung von über 50 Prozent. Dem 64-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Fahrzeugführer und auch der Halter müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

