Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ergänzungsmeldung zu: Mann löst größeren Polizeieinsatz in Fußgängerzone aus

52-Jähriger nach Bedrohung vorläufig festgenommen/ Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 52-Jahre alter Mann am Dienstagvormittag (6.8) in der Ernst-Ludwig-Straße festgenommen wurde, weil er in dem Verdacht steht, dort mehrere Passanten und auch seine Ehefrau mit einem Gegenstand bedroht zu haben, suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt nun dringend, Augenzeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9693610, in Verbindung zu setzen.

