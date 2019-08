Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Lastwagen kippt am Mönchhofdreieck um/50.000 Euro Schaden

Raunheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (06.08.), gegen 4.30 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Brummifahrer am Mönchhofdreieck die Überleitung der A 3 von Frankfurt kommend zur A 67 in Richtung Darmstadt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den dortigen Fahrbahnteiler und geriet anschließend in die Böschung. Der Lastwagen kippte um. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Zur Bergung ist nach wie vor die rechte Spur gesperrt. Die Anschlussstelle Raunheim ist aber uneingeschränkt befahrbar. Wie lange die Bergung noch andauert, kann bislang nicht abgeschätzt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 50.000 Euro.

