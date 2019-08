Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Glücksspielautomaten aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Über ein Seitenfenster gelangten noch unbekannte Täter in den frühen Stunden des Montags (5.8.) in die Räume eines Pizza-Lieferdienstes in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Bessunger Straße und begaben sich dort, zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei brachen sie die dort stehenden Glücksspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Mit ihrer Beute, deren Umfang derzeit noch nicht beziffert ist, traten sie die Flucht an. Sachdienliche Hinweise werden in diesem Zusammenhang an die Polizei in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

